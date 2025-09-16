Прокурор штата Юта рассказал о планах убийцы активиста Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка — Тайлер Джеймс Робинсон — первоначально планировал скрывать содеянное до собственной смерти, заявил окружной прокурор штата Юта Джефф Грей. Об этом сообщает The New York Times.

Прокурор зачитал переписку Робинсона с его соседом, «биологическим мужчиной, с которым он состоял в романтических отношениях».

«Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это», — говорится в сообщении Робинсона соседу.

Грей добавил, что мать подозреваемого, по данным властей, увидела в новостях фотографию стрелявшего. Она посчитала, что он был похож на ее сына.

«Мать Робинсона поделилась с мужем своим беспокойством относительно того, что подозреваемый в стрельбе похож на Робинсона. Отец Робинсона согласился [с этим]», — рассказал прокурор.

До этого прокуратура штата Юта предъявила подозреваемому Робинсону официальные обвинения.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста. Свою вину он не признал.

Ранее убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник».