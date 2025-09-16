На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемому в убийстве активиста Кирка предъявили официальные обвинения

Прокуратура Юты предъявила Робинсону официальные обвинения в убийстве Кирка
true
true
true
close
Utah Department of Public Safety/Reuters

Прокуратура штата Юта предъявила подозреваемому по делу о нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону официальные обвинения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Журналисты уточнили, что Робинсона обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По данным агентства, на спусковом крючке оружия, из которого совершили выстрел в Кирка, была обнаружена ДНК обвиняемого.

«Обвинение означает, что Робинсону может грозить смертная казнь, если его признают виновным в убийстве Кирка», — говорится в материале.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста. Свою вину он не признал.

Ранее убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник».

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами