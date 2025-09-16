Обвиняемому в убийстве активиста Кирка предъявили официальные обвинения

Прокуратура штата Юта предъявила подозреваемому по делу о нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону официальные обвинения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Журналисты уточнили, что Робинсона обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По данным агентства, на спусковом крючке оружия, из которого совершили выстрел в Кирка, была обнаружена ДНК обвиняемого.

«Обвинение означает, что Робинсону может грозить смертная казнь, если его признают виновным в убийстве Кирка», — говорится в материале.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста. Свою вину он не признал.

Ранее убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник».