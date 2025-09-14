На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник»

NYT: Робинсон после убийства Кирка пошутил, что это сделал его двойник
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Задержанный за убийство политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон после случившегося перешучивался со знакомыми в групповом чате, пишет The New York Times (NYT).

Как сообщает газета, арестованный по подозрению в убийстве активиста переписывался со знакомыми на следующий день после покушения. Когда ФБР опубликовало два нечетких снимка с камер видеонаблюдения, на которых худой молодой человек в кепке и солнцезащитных очках идет по лестнице в кампусе университета Юты, знакомый Робинсона отправил этот пост в групповой чат и спросил у вероятного убийцы, где он находится. Тот ответил, что его «двойник» пытался втянуть его в неприятности.

Тогда другой участник переписки, видимо, в шутку написал: «Тайлер убил Чарли!!!!». После этого остальные начали обсуждать возможность выдать Робинсона полиции за вознаграждение в $100 тыс. Вероятный убийца ответил на это: «Только если мне достанется доля». Позднее во время общения Робинсон в шутку написал: «На самом деле я Чарли Кирк. Я хотел уйти из политики, поэтому инсценировал свою смерть. Теперь я могу жить жизнью своей мечты в Канзасе».

По данным NYT, в чате состояли 20 человек. Один из них анонимно рассказал газете об обмене сообщениями с Робинсоном после убийства. На основе переписки в мессенджере издание делает вывод о том, что вероятный преступник внимательно следил за новостями.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Ранее была названа наиболее вероятная причина расправы над Кирком.

Убийство Чарли Кирка в США
