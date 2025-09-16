Женщина хитростью сбежала от насильника, надругавшегося над ней в собственном доме

В Ленинградской области женщина, в дом которой пробрался насильник, обхитрила его и сбежала. Об этом сообщает Neva.Today.

Проникший в дом злоумышленник заставил хозяйку сидеть на стуле, угрожая ей кочергой. Преступник требовал выполнять все его условия, и надругался над женщиной.

Хозяйка дома поняла, что преступник может физически устранить ее, и решила разыграть истерику. Она стала плакать и забалтывать насильника. Это позволило ей сбежать от злоумышленника к соседям, однако за это время мужчина скрылся.

Инцидент произошел 14 сентября в садоводстве массива Белоостров возле Сертолово во Всеволожском районе. Злоумышленник проник в дом, войдя через открытую дверь, избил хозяйку и попытался совершить изнасилование. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

