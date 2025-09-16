На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина хитростью сбежала от насильника, надругавшегося над ней в собственном доме

Neva.Today: в Ленобласти женщина обхитрила насильника, проникшего в дом
true
true
true
close
Depositphotos

В Ленинградской области женщина, в дом которой пробрался насильник, обхитрила его и сбежала. Об этом сообщает Neva.Today.

Проникший в дом злоумышленник заставил хозяйку сидеть на стуле, угрожая ей кочергой. Преступник требовал выполнять все его условия, и надругался над женщиной.

Хозяйка дома поняла, что преступник может физически устранить ее, и решила разыграть истерику. Она стала плакать и забалтывать насильника. Это позволило ей сбежать от злоумышленника к соседям, однако за это время мужчина скрылся.

Инцидент произошел 14 сентября в садоводстве массива Белоостров возле Сертолово во Всеволожском районе. Злоумышленник проник в дом, войдя через открытую дверь, избил хозяйку и попытался совершить изнасилование. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Ранее в российском городе рецидивист надругался над женщиной, угрожая ей ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами