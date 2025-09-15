На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный проник в дом в Ленобласти и попытался изнасиловать хозяйку

Ivbg.ru: в Ленобласти неизвестный проник в дом и пытался изнасиловать хозяйку
Depositphotos

В Ленинградской области неизвестный избил женщину и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Ivbg.ru.

Инцидент произошел 14 сентября в садоводстве массива Белоостров возле Сертолово во Всеволожском районе. Злоумышленник проник в дом, войдя через открытую дверь, избил хозяйку и попытался совершить изнасилование.

В результате нападения пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в российском городе рецидивист надругался над женщиной, угрожая ей ножом. Мужчину задержали. После проведения опознания и предъявления доказательств он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

Ранее ВИЧ-инфицированный ульяновец изнасиловал знакомую у нее дома.

