В российском городе рецидивист надругался над женщиной, угрожая ей ножом

В Уфе мужчина надругался над незнакомкой, угрожая ей ножом
Depositphotos

В Уфе 51-летний рецидивист напал на незнакомку и надругался над ней. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на улице Ферина. Злоумышленник напал на 41-летнюю женщину и совершил в отношении нее противоправные действия, угрожая незнакомке ножом.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления, допросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Это позволило установить личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, местный житель.

Мужчину задержали. После проведения опознания и предъявления доказательств он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее ВИЧ-инфицированный ульяновец изнасиловал знакомую у нее дома.

