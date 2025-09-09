Россиян предупредили об опасности регулярного употребления колбасы

Врач Поляков: регулярное употребление колбасы может привести к онкологии

Регулярное употребление колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе рискообразующих продуктов. То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии», — сказал Поляков.

Он посоветовал заменять колбасу на говяжий язык.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что в переработанном мясе сочетаются сразу несколько факторов риска: высокое содержание вредных жиров, огромное количество соли, которая повышает давление, и наличие нитратов, повреждающих стенки сосудов.

