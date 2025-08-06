Создана вакцина от рака кишечника на основе стволовых клеток

Ученые из Национального тайваньского университета разработали вакцину на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), которая успешно предотвратила и замедлила развитие колоректального рака у мышей. Результаты опубликованы в журнале Theranostics.

Под руководством профессора Цзу-Тан Вэя ученые применили лизаты (продукты разрушения) iPSC в сочетании с иммуностимулятором CpG. Такая комбинация активировала иммунный ответ у животных, существенно подавив рост опухолей. При этом вакцина сработала не только как терапевтическое, но и как профилактическое средство: мыши, получившие препарат до заражения раковыми клетками, оказывались устойчивыми к болезни.

С помощью масс-спектрометрии и компьютерного моделирования исследователи выделили два белка — HNRNPU и NCL, — которые активны как в iPSC, так и в раковых клетках, но почти не встречаются в здоровых тканях. Именно они стали мишенями для иммунной системы: дендритные клетки «знакомили» их с Т-клетками, тем самым запуская мощный противоопухолевый ответ.

По словам ученых, главное преимущество такой вакцины — в ее универсальности. Ее применение не требует знания точных мутаций конкретной опухоли. Благодаря сходству между iPSC и опухолевыми клетками иммунную систему можно подготовить заранее, задолго до развития болезни.

Этот подход открывает новые возможности для создания универсальных онковакцин, которые потенциально могут применяться у широкого круга пациентов. Ранее iPSC использовались преимущественно в регенеративной медицине, но теперь они проявляют себя как перспективная платформа для борьбы с онкологией.

Ранее ученые предложили вводить вакцины с помощью зубной нити.