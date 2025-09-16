В Москве осудили мужчину за вымогательство у пилотов

Суд в Москве осудил на 18 лет колонии обвиняемого в вымогательствах у пилотов

Суд в Москве осудил на 18 лет колонии строгого режима обвиняемого в организации преступной группировки, занимавшейся вымогательством у пилотов. Об этом сообщила Московская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Также мужчину приговорили к штрафу в размере 45 млн рублей с ограничением свободы на полтора года после выхода из мест лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал у мужчины в доход бюджета 16 млн рублей, полученных в результате правонарушения.

По данным суда, мужчина и члены организованной им группировки с июня 2021 года по сентябрь 2022 года занимались получением взяток по выработанной ими схеме, в том числе от пилотов.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

До этого дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии за взятки с пилотов на 10 млн рублей.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить более 10 млн рублей.

Ранее в Москве за вымогательство арестовали военнослужащих-контрактников.