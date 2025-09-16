На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве осудили мужчину за вымогательство у пилотов

Суд в Москве осудил на 18 лет колонии обвиняемого в вымогательствах у пилотов
true
true
true
close
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве осудил на 18 лет колонии строгого режима обвиняемого в организации преступной группировки, занимавшейся вымогательством у пилотов. Об этом сообщила Московская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Также мужчину приговорили к штрафу в размере 45 млн рублей с ограничением свободы на полтора года после выхода из мест лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал у мужчины в доход бюджета 16 млн рублей, полученных в результате правонарушения.

По данным суда, мужчина и члены организованной им группировки с июня 2021 года по сентябрь 2022 года занимались получением взяток по выработанной ими схеме, в том числе от пилотов.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

До этого дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии за взятки с пилотов на 10 млн рублей.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить более 10 млн рублей.

Ранее в Москве за вымогательство арестовали военнослужащих-контрактников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами