Экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов

ТАСС: суд отправил в колонию экс-чиновника Росавиации за взятки на 10 млн рублей

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии за взятки с пилотов на 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд признал Павлюка виновным в участии в преступном сообществе с использованием должностного положения и получении взятки в особо крупном размере. Павлюк полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, бывший чиновник попросил учесть в качестве смягчающего обстоятельства наличие у него тяжелобольного сына.

Павлюка и двух его сообщников задержали в 2022 году. Их обвинили в коррупции. По данным следствия, в период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года сотрудники управления летной эксплуатации Росавиации и приближенные к ним лица организовали преступное сообщество и начали вымогать взятки у пилотов из разных авиакомпаний.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить более 10 млн рублей.

До этого двух бывших топ-менеджеров авиакомпании S7 осудили по делу о коммерческом подкупе.

Ранее сторона обвинения потребовала лишить Павлюка свободы на несколько лет.