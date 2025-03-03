Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов

ТАСС: суд отправил в колонию экс-чиновника Росавиации за взятки на 10 млн рублей
close
Freepik.com

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии за взятки с пилотов на 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд признал Павлюка виновным в участии в преступном сообществе с использованием должностного положения и получении взятки в особо крупном размере. Павлюк полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, бывший чиновник попросил учесть в качестве смягчающего обстоятельства наличие у него тяжелобольного сына.

Павлюка и двух его сообщников задержали в 2022 году. Их обвинили в коррупции. По данным следствия, в период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года сотрудники управления летной эксплуатации Росавиации и приближенные к ним лица организовали преступное сообщество и начали вымогать взятки у пилотов из разных авиакомпаний.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить более 10 млн рублей.

До этого двух бывших топ-менеджеров авиакомпании S7 осудили по делу о коммерческом подкупе.

Ранее сторона обвинения потребовала лишить Павлюка свободы на несколько лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами