На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве за вымогательство арестовали военнослужащих-контрактников

«Ъ»: в Москве трое военных-контрактников занимались вымогательством
true
true
true
close
РИА Новости

В Москве по обвинению в вымогательстве арестовали трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» ( «Ъ»).

Арестованные по видом сотрудников правоохранительных органов угрозами заставили жителя столицы признаться в торговле наркотиками и за молчание потребовали у него 1 млн рублей.

Потерпевший, отдав часть требуемых денег, обратился в полицию, которая задержала помощника дежурного коменданта одного из комендантских подразделений Минобороны РФ прапорщика Алексея Мунца, стрелков-зенитчиков из подмосковной части ПВО рядовых Александра Иванова и Амзу Мансурова, а также неработающего Ильмурада Шаидова.

Обвиняемые признали вину в нападении и получении денег, однако при этом заявили, что потерпевший действительно торговал наркотиками, и поэтому они хотели его «наказать». Адвокат арестованных сообщил, что в деле имеются серьезные нестыковки и пообещал обжаловать действия следователя.

26 июня сообщалось, что российского военного осудили за поджог авто женщины, которая не пустила его домой.

Ранее командиры воинских частей получили право назначать дисциплинарный арест на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами