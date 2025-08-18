В Москве за вымогательство арестовали военнослужащих-контрактников

В Москве по обвинению в вымогательстве арестовали трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» ( «Ъ»).

Арестованные по видом сотрудников правоохранительных органов угрозами заставили жителя столицы признаться в торговле наркотиками и за молчание потребовали у него 1 млн рублей.

Потерпевший, отдав часть требуемых денег, обратился в полицию, которая задержала помощника дежурного коменданта одного из комендантских подразделений Минобороны РФ прапорщика Алексея Мунца, стрелков-зенитчиков из подмосковной части ПВО рядовых Александра Иванова и Амзу Мансурова, а также неработающего Ильмурада Шаидова.

Обвиняемые признали вину в нападении и получении денег, однако при этом заявили, что потерпевший действительно торговал наркотиками, и поэтому они хотели его «наказать». Адвокат арестованных сообщил, что в деле имеются серьезные нестыковки и пообещал обжаловать действия следователя.

