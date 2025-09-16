МАК опубликовал промежуточный отчет о крушении Ан-24 в июле 2025 года

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под Тындой в июле 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию фактическую информацию», — говорится в документе МАК.

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий во время аварийного полета, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна.

Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пять детей — никто из них не выжил. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды.

Ранее ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24.