В Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет

SHOT: в Амурской области пропал Ан-24 с 46 пассажирами на борту

В Амурской области потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24, следовавшим по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

По информации канала, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ангара». На борту находилось 46 человек. Предположительно, связь с самолетом прервалась в нескольких километрах от последнего аэропорта по маршруту — в районе Тынды.

Подробности инцидента уточняются. Оперативные службы уже оповещены, судьба борта пока остается неизвестной.

Накануне самолет авиакомпании FlyOne, выполняющий рейс Ереван — Кишинев, совершил экстренную посадку из-за поломки на борту. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков из-за сильного стресса.

Как уточняется, авиаперевозчик подтвердил факт ЧП, отметив, что была обнаружена поломка, посадка произведена согласно стандартным процедурам безопасности.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажирки, съевшей креветки.