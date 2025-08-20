Росавиация аннулировала сертификат учебного центра авиакомпании «Ангара»

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что данное решение было принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, которые регламентируют деятельность организаций, осуществляющих подготовку авиаперсонала.

В Росавиации добавили, что учебный центр готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

«Теперь для обучения авиационного персонала «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных АУЦ», — добавили в ведомстве.

Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пять детей — никто их них не выжил. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города. На месте продолжают работу спасательные службы.

В конце июля Минтранс сообщил, что Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 на предмет выполнения авиационных правил.

Ранее ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24.