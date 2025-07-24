ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24

Организация Объединенных Наций (ООН) выражает соболезнования в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Амурской области России, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, а также народу и правительству России», — сказал сотрудник всемирной организации.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек, включая пять детей. По данным Следственного комитета РФ, выживших нет. По предварительным данным, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее синоптик назвал возможную причину крушения Ан-24.