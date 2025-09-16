Сотрудников петербургского медиахолдинга обвинили в торговле допусками на ПМЭФ

Петербургское информационное агентство «Балт-инфо» подозревают в незаконной продаже допуска на Петербургский международный экономический форум. Об этом пишет издание «Ротонда».

По данным «Ротонды», торговцы яхтами из Красноярска отдали 900 тыс. рублей представителям «Балт-инфо» за три прохода на форум. Тем не менее, их вложения не оправдались. В связи с жалобой предпринимателей было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Одной из подозреваемых стала журналистка входящего в холдинг «Балт-инфо» издания «Деловой подход» Татьяна Мишина, на которую были наложены меры пресечения в виде запрета на выход из квартиры в вечернее и ночное время.

Согласно договору, заключенному между журналистами и фигурантами6 формально средства были переведены за размещение информационных материалов на сайтах «Невский Про», «Агентства бизнес новостей» и «Делового Подхода». В «Ротонде» отмечают, что фигуранты дела тесно связаны с медиамагнатом Олегом Третьяковым, бывшим главой «Делового Петербурга». Сам Третьяков прокомментировал произошедшее для журналистов, обвинив в недоразумениях организаторов ПМЭФ.

«Отсутствие должного контроля, размытые формулировки аккредитации и различные пиар проекты на площадке форума создали ощущение, что можно делать что хочешь. Пиар и рекламные агентства придумывали «проекты» на ПМЭФ, под которые привлекали деньги», — заявил он.

До этого генерального директора компании «Ситимаркет» заподозрили в том, что он продал председателю адвокатской конторы поддельный билет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за миллион рублей.

Ранее в Кремле заявили, что разведка Германии помешала немцам приехать на ПМЭФ.