Стало известно, кто продал адвокату фальшивый билет на ПМЭФ за 1 млн рублей

Генерального директора компании «Ситимаркет» заподозрили в том, что именно он продал председателю адвокатской конторы поддельный билет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за миллион рублей. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По информации издания, деньги бизнесмен получил лично в московском офисе адвоката на Большом Афанасьевском переулке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Как рассказывал сам пострадавший Руслан А., готовиться к мероприятию он начал заранее — еще весной. Помощь в оформлении документов предложил «53-летний Андрей», который пообещал оформить спецзаявку, писал Telegram-канал «Mash на Мойке». Однако на месте, уже в Петербурге, юрист обнаружил, что никакой заявки не было.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с сообщениями от авиакомпаний.