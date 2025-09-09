На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что разведка Германии помешала немцам приехать на ПМЭФ

Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не дала немцам отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, немцев, которые ехали в Россию на ПМЭФ, разведка Германии снимала с рейсов.

«Наверное, как-то у них там с демократией не очень», — сказал Кобяков.

XXVIII Петербургский экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. ПМЭФ посетили более 24 200 участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий, включая Россию. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Индонезии (более 260), Китая (250), ОАЭ (более 120), Бахрейна (более 80), Саудовской Аравии (более 80). За время работы форума участники подписали 1060 соглашений на сумму в 6,3 трлн рублей.

В 2026 году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Страной-гостем мероприятия станет Саудовская Аравия — один из ведущих экономических и стратегических партнеров России.

Ранее в России предложили создать свой криптобанк.

