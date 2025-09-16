Россиянам посоветовали отказаться о полуфабрикатов, чтобы продлить жизнь

Бутерброды с колбасой и сыром, а также различные полуфабрикаты стоит исключить из своего рациона ради улучшения качества и продолжительности жизни. Такой совет в интервью aif.ru дал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Если мы в себя откровенно закидываем стройматериалы плохого качества, то какой дом на выходе мы получим? Можно давать организму здоровую, полноценную еду, тогда клетки будут обновляться быстро, рецепторы будут правильно работать, гормоны будут вырабатываться своевременно», — сказал специалист.

Врач подчеркнул, что рацион питания нужно выстраивать исходя из того, как хочешь выглядеть и чувствовать себя в старости.

До этого Поляков говорил, что цельнозерновой хлеб и говяжий язык — полезная альтернатива батону и колбасе.

Он предупредил, что постоянные перекусы бутербродами в течение дня могут привести к избыточному весу и ожирению.

