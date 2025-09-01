Врач рассказала, какие популярные продукты могут повышать холестерин

Хлебобулочные изделия являются продуктами-лидерами по высокому содержанию «плохого» холестерина. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

По ее словам, в список еды с повышенным холестерином входят и другие популярные позиции.

«Колбасы, плавленые сыры. Это свинина, все жирное, жареное, копченое. Ну и картошечка наша любимая жареная. Естественно, и фастфуд», — перечислила Сюракшина.

Она отметила, что люди, в чей рацион входят эти продукты, могут столкнуться с жировым гепатозом печени и высоким уровнем холестерина в организме.

Кардиолог Густаво дос Рейс Маркес до этого заявил, что высокий уровень холестерина может встречаться даже у худых людей. Врач объяснил, что главными причинами являются генетическая предрасположенность и накопление висцерального жира. Висцеральный жир представляет собой отложения вокруг внутренних органов в брюшной полости. Он считается опасным, так как вырабатывает биологически активные вещества и воспалительные цитокины. Кроме того, такой скрытый жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

