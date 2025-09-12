Россиянам рассказали о вреде бутербродов с колбасой и сыром

Врач Поляков: бутерброды с колбасой и сыром могут привести к ожирению

Бутерброды с колбасой и сыром — не самый полезный завтрак. Об этом в интервью aif.ru предупредил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Что представляет собой любой бутерброд? Это хлеб, который, как правило, с дрожжами, с различными разрыхлителями, качество которого часто оставляет желать лучшего. Колбасные изделия давно отнесли к группе рискобразующих продуктов», — отметил специалист.

Что касается сырных продуктов, среди них, по его словам, встречается много контрафакта, где вместо молочных жиров используют гибридные продукты.

Кроме того, перекусы бутербродами в течение дня могут привести к избыточному весу и ожирению, добавил он.

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова до этого объяснила, как нужно питаться в течение рабочего дня.

В рацион следует включить функциональные продукты, которые позволят дольше оставаться сытыми и насыщать организм необходимыми ему элементами. Важно, чтобы в такой пище было много белков, клетчатки, витаминов и минералов, так как в этом случае сотрудник сможет поддерживать уровень энергии, исключить скачки сахара — это особенно необходимо для тех, кто трудится по ненормированному графику, отметила эксперт.

