Врач назвал полезную альтернативу бутерброду с колбасой

Цельнозерновой хлеб и говяжий язык — полезная альтернатива батону и колбасе. Об этом в беседе с aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Можно сделать какую-то домашнюю заготовку, например, сварить тот же говяжий язык, отрезать несколько слайсов. Взять хороший цельнозерновой хлеб или хлебцы как более диетический вариант. Добавить туда несколько слайсов помидора или огурца, и вот уже вместо вредного бутерброда мы получаем более полезный прием пищи», — отметил специалист.

Он предупредил, что постоянные перекусы бутербродами в течение дня могут привести к избыточному весу и ожирению.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого предупреждала, что даже один бутерброд с колбасой выбрасывает в кровь в избытке глюкозу, которая практически «карамелизует» белки в стенках сосудов. В итоге они становятся очень уязвимыми, печень начинает избавляться от излишков вредных веществ, превращая их в «плохие жиры».

