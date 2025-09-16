В Нальчике завели дело на подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС

СК РФ: подростка подозревают в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике в июле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По версии следствия, в 2024 году житель республики, поддерживая идеологию международной террористической организации, запрещенной в России, организовал подразделение для совершения преступлений против органов власти и правоохранителей. Участником этой группировки стал подросток 2008 года рождения.

4 июля 2025 года организатор группы и подозреваемый, сговорившись, напали на инспектора ДПС в Нальчике с целью завладения оружием стража порядка. Организатор нападения был ликвидирован сразу, а подросток пытался скрыться с места преступления, но был задержан.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, приготовлении к совершению теракта и покушении на хищение оружия. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, уточнили в ведомстве.

До этого один из очевидцев рассказал о моменте нападения на сотрудника ДПС. По его словам, в проезжавшую машину ДПС бросили камень. Полицейский выскочил из автомобиля, начал опрашивать прохожих, но в этот момент на него набросился мужчина с ножом и нанес около 10 ударов. Инспектора госпитализировали в тяжелом состоянии.

Момент задержания одного из нападавших попал на видео. Подозреваемый поднял руки, и в этот момент его скрутили полицейские, положив на землю. Как сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, нападавшие использовали холодное оружие.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских у автозаправки в Москве.