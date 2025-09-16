На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нальчике завели дело на подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС

СК РФ: подростка подозревают в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике в июле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По версии следствия, в 2024 году житель республики, поддерживая идеологию международной террористической организации, запрещенной в России, организовал подразделение для совершения преступлений против органов власти и правоохранителей. Участником этой группировки стал подросток 2008 года рождения.

4 июля 2025 года организатор группы и подозреваемый, сговорившись, напали на инспектора ДПС в Нальчике с целью завладения оружием стража порядка. Организатор нападения был ликвидирован сразу, а подросток пытался скрыться с места преступления, но был задержан.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, приготовлении к совершению теракта и покушении на хищение оружия. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, уточнили в ведомстве.

До этого один из очевидцев рассказал о моменте нападения на сотрудника ДПС. По его словам, в проезжавшую машину ДПС бросили камень. Полицейский выскочил из автомобиля, начал опрашивать прохожих, но в этот момент на него набросился мужчина с ножом и нанес около 10 ударов. Инспектора госпитализировали в тяжелом состоянии.

Момент задержания одного из нападавших попал на видео. Подозреваемый поднял руки, и в этот момент его скрутили полицейские, положив на землю. Как сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, нападавшие использовали холодное оружие.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских у автозаправки в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами