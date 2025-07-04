Поножовщина и перестрелка в Нальчике. Один из нападавших убит, полицейский ранен

Неожиданное нападение
В центре Нальчика двое неизвестных напали на сотрудников ДПС. Один из полицейских ранен. Мотивы атаки неизвестны.
По информации Baza, пострадавший – это 27-летний Азнаур С. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Один из нападавших был застрелен. Второго удалось задержать.
Момент задержания попал на видео. Подозреваемый в нападении поднял руки, и в этот момент его скрутили полицейские, положив на землю.
Нападавшие использовали холодное оружие, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
Он призвал сохранять спокойствие. «Ситуация находится на контроле. Дополнительная информация будет доведена позже», — добавил Коков.
Бросил камень и достал нож
По словам одного из очевидцев, в проезжавшую машину ДПС бросили камень. Полицейский выскочил из машины, начал опрашивать прохожих, но в этот момент на него набросился мужчина с ножом, нанеся около 10 ударов.
Как стало известно SHOT, нападавшие на сотрудников ДПС преступники связаны с ИГИЛ (организация запрещена в России).
«Оба были сторонниками террористической и запрещенной в России ИГИЛ. У пострадавшего сотрудника ДПС проникающие и резаные раны. Он уже на операции в больнице Нальчика», — пишет Telegram-канал.
По данным SHOT, один из нападавших жил в Нальчике, второй — приехал в город из ближайшего села.
Не первый эпизод
Подобный инцидент в Нальчике уже был несколько лет назад.
Тогда сотрудники ДПС застрелили троих злоумышленников, напавших на них с ножами. Один из полицейских получил ранения в области плеча и почек, его прооперировали. В больнице скончался четвертый нападавший.
Позже скончался и раненый полицейский. Ему было 27 лет. У него остались жена и дочь.