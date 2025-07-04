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Поножовщина и перестрелка в Нальчике. Один из нападавших убит, полицейский ранен

Два человека напали на сотрудников ДПС в Нальчике
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В Нальчике двое мужчин напали на сотрудников ДПС. Один из преступников убит, второго удалось задержать. Пострадавший полицейский в реанимации. По словам очевидцев, один из нападавших бросил камень в проезжавшую мимо машину ДПС, а когда правоохранители остановились — набросился на них.

Неожиданное нападение

В центре Нальчика двое неизвестных напали на сотрудников ДПС. Один из полицейских ранен. Мотивы атаки неизвестны.

По информации Baza, пострадавший – это 27-летний Азнаур С. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Один из нападавших был застрелен. Второго удалось задержать.

Момент задержания попал на видео. Подозреваемый в нападении поднял руки, и в этот момент его скрутили полицейские, положив на землю.

Нападавшие использовали холодное оружие, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Он призвал сохранять спокойствие. «Ситуация находится на контроле. Дополнительная информация будет доведена позже», — добавил Коков.

Бросил камень и достал нож

По словам одного из очевидцев, в проезжавшую машину ДПС бросили камень. Полицейский выскочил из машины, начал опрашивать прохожих, но в этот момент на него набросился мужчина с ножом, нанеся около 10 ударов.

Как стало известно SHOT, нападавшие на сотрудников ДПС преступники связаны с ИГИЛ (организация запрещена в России).

«Оба были сторонниками террористической и запрещенной в России ИГИЛ. У пострадавшего сотрудника ДПС проникающие и резаные раны. Он уже на операции в больнице Нальчика», — пишет Telegram-канал.

По данным SHOT, один из нападавших жил в Нальчике, второй — приехал в город из ближайшего села.

Не первый эпизод

Подобный инцидент в Нальчике уже был несколько лет назад.

Тогда сотрудники ДПС застрелили троих злоумышленников, напавших на них с ножами. Один из полицейских получил ранения в области плеча и почек, его прооперировали. В больнице скончался четвертый нападавший.

Позже скончался и раненый полицейский. Ему было 27 лет. У него остались жена и дочь.

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