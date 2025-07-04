Глава КБР рассказал подробности нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков раскрыл детали нападения мужчин на сотрудников ДПС в Нальчике. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Коков.

По его словам, сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Также Коков попросил сохранять спокойствие и пообещал сообщить дополнительную информацию позже.

До этого сообщалось, что в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Обстоятельства и количество участников конфликта уточняются.

Ранее стало известно о связи ИГИЛ (организация запрещена в России) и нападавших на сотрудников ДПС в Нальчике.