Напавшего на полицейских в Москве подозревают в употреблении наркотиков

ТАСС: напавший на полицейских в Москве был в состоянии наркотического опьянения
Вести

Напавший на сотрудников московской полиции мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, при задержании мужчина вел себя неадекватно. Имеется предварительная информация о том, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

27 августа у автозаправки на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». Когда на место приехали полицейские, он напал на них с ножом. В итоге злоумышленника удалось задержать и доставить в Следственный комитет.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал 112. Журналисты написали, что мотивом нападения мужчины на сотрудников внутренних дел в Москве стала ненависть к полиции.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.

