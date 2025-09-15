На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал-лейтенанта Панова обвинили в получении взятки на 37 млн рублей

СК: экс-замначальника тыла внутренних войск Панова обвинили в получении взятки
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывшему начальнику управления расквартирования и строительства — бывшему замначальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимиру Панову предъявили обвинение в получении взятки на сумму в 37 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В публикации говорится, что в ходе обысков у мужчины изъяли многомиллионное имущество, включая свыше 40 объектов недвижимости и порядка 21 млн рублей.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Во время расследования было установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО «СК Ремстройторг» был заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. При этом контроль за исполнение договоренности возлагался на Панова.

В период с 2012 по 2014 год Панов получил через неустановленное должностное лицо взятку в размере 37 млн рублей от гендиректора компании «Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля.

За эти деньги генерал-лейтенант должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД России, а также оказать общее покровительство компании и бездействовать при нарушении ею обязательств.

Ранее генерала Шестерова посадили за хищения в парке «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами