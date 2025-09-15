Генерал-лейтенанта Панова обвинили в получении взятки на 37 млн рублей

Бывшему начальнику управления расквартирования и строительства — бывшему замначальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимиру Панову предъявили обвинение в получении взятки на сумму в 37 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В публикации говорится, что в ходе обысков у мужчины изъяли многомиллионное имущество, включая свыше 40 объектов недвижимости и порядка 21 млн рублей.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Во время расследования было установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО «СК Ремстройторг» был заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. При этом контроль за исполнение договоренности возлагался на Панова.

В период с 2012 по 2014 год Панов получил через неустановленное должностное лицо взятку в размере 37 млн рублей от гендиректора компании «Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля.

За эти деньги генерал-лейтенант должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД России, а также оказать общее покровительство компании и бездействовать при нарушении ею обязательств.

