Сына замглавы ФНС Воронежской области разыскивает полиция

В Воронеже ведутся поиски сына заместителя руководителя областного управления Федеральной налоговой службы, подозреваемого в причастности к ДТП. После происшествия мужчина покинул место аварии, пишет Ura.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и подозреваемый объявлен в федеральный розыск. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением его местонахождения.

Инцидент произошел на улице Хользунова в Воронеже. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с припаркованным полуприцепом.

Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в припаркованную фуру, от удара машину отбрасывает в сторону, начинает идти дым.

За рулем машины находился 31-летний Антон Гусев, сын главного государственного налогового инспектора Управления ФНС по Воронежской области. В результате аварии 22-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель был доставлен в больницу.

Медицинское освидетельствование выявило состояние алкогольного опьянения у водителя на момент ДТП.

