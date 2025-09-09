На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил жесткую аварию

Baza: в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил страшное ДТП
Telegram-канал «Baza»

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария произошла вечером 3 сентября на улице Хользунова — «Фольксваген Гольф» под управлением 31-летнего Антона Гусева влетел в стоящий полуприцеп. <…> По данным «Базы», медосвидетельствование показало, что водитель был пьян», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в припаркованный транспорт, от удара машину отбрасывает в сторону, начинает идти дым.

По информации канала, 22-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего водителя Гусева. Выяснилось, что в 2022 году мужчину уже лишали водительского удостоверения за езду в состоянии опьянения, после чего спустя полтора года правоохранители вновь задержали Антона Гусева, который сел за руль в пьяном виде.

По данным Baza, родственники 22-летней пассажирки опасаются, что мужчина может избежать наказания за ДТП, поскольку его мать работает в Управлении ФНС по Воронежской области. По словам близких девушки, уголовное дело после аварии до сих пор не возбудили, а Гусев находится на свободе.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

