На видео попал сибиряк на Hyundai, который сбил ребенка и скрылся

В Новосибирске водитель сбил школьницу на велосипеде и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Авария случилась 13 августа у дома № 2/1 на Свечникова. Школьница 2016 года рождения была на велосипеде», — говорится в сообщении.

В сети появились кадры аварии. На них заметно, что белый автомобиль сбивает школьницу, которая выезжает на велосипеде на проезжую часть. При этом на кадрах видно, что водитель не останавливает транспорт, а незамедлительно уезжает.

По информации канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

До этого сообщалось, что в Казани автомобиль сбил ребенка, который ехал по дороге на велосипеде.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок едет на велосипеде по пешеходному переходу, в этот момент его сбивает автомобиль. От удара велосипедист подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. После произошедшего водитель и прохожие подбегают к мальчику.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.