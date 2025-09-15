На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупное возгорание на складе в Новой Москве локализовали

МЧС: пожар на складе в Щербинке локализован на 1200 «квадратах»
true
true
true

Пожар на складе в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Новой Москве локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Группировка сил, направленных на ликвидацию пожара, была увеличена до 45 человек, задействованы 11 единиц техники.

Известно, что склад не использовался. У здания загорелась кровля.

До этого сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге кот устроил пожар в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами