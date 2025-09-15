Крупное возгорание на складе в Новой Москве локализовали

МЧС: пожар на складе в Щербинке локализован на 1200 «квадратах»

Пожар на складе в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Новой Москве локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Группировка сил, направленных на ликвидацию пожара, была увеличена до 45 человек, задействованы 11 единиц техники.

Известно, что склад не использовался. У здания загорелась кровля.

До этого сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге кот устроил пожар в квартире.