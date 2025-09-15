На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МЧС: возгорание на складе в Москве тушат 30 пожарных

МЧС: 30 спасателей ликвидируют пожар на складе в Щербинке
true
true
true

Московские пожарные приступили к ликвидации возгорания на бесхозном складе в районе Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщает МЧС России.

«Площадь пожара уточняется. На месте работают 30 сотрудников и 7 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у здания горит кровля. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

О пожаре на парковке, расположенной на Сходненской улице, стало известно днем 14 сентября. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. Находились ли в здании автомобили, в данный момент неизвестно. При этом несколько машин были припаркованы рядом с объектом.

Ранее появилось видео пожара рядом с московским пивзаводом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами