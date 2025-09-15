МЧС: возгорание на складе в Москве тушат 30 пожарных

МЧС: 30 спасателей ликвидируют пожар на складе в Щербинке

Московские пожарные приступили к ликвидации возгорания на бесхозном складе в районе Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщает МЧС России.

«Площадь пожара уточняется. На месте работают 30 сотрудников и 7 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у здания горит кровля. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

О пожаре на парковке, расположенной на Сходненской улице, стало известно днем 14 сентября. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. Находились ли в здании автомобили, в данный момент неизвестно. При этом несколько машин были припаркованы рядом с объектом.

Ранее появилось видео пожара рядом с московским пивзаводом.