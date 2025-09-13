В Санкт-Петербурге кот устроил пожар в квартире

Кот устроил пожар в квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что питомец запрыгнул на сенсорную плиту на кухне и прошелся по ней. При этом плита сработала, так как была без блокировки. В результате в помещении загорелся пластиковый аэрогриль.
«Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших», — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что инцидент произошел ночью.
30 июля в частном приюте для животных, расположенном на Ангарской улице в Волгограде, произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь распространился на площади 250 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили, что в здании находятся вольеры с собаками. Всего в приюте содержались около 300 животных, в момент пожара они были заперты без присмотра.
Так как пламя быстро охватило внутреннее деревянное покрытие, часть животных спасти не удалось. Речь идет о порядка 30 собаках, остальных питомцев успешно эвакуировали.
Ранее в Ленинградской области пожарные спасли из горящей квартиры несколько сотен черепах, ежей, хомяков и кроликов.