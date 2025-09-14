На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке

Огнеборцы ликвидировали пожар на парковке в Красногорске
МЧС России

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В материале отмечается, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Причиной сильного задымления стал горящий рубероид», — говорится в публикации.

О пожаре на строящейся парковке, расположенной на Сходненской улице в Красногорске, стало известно днем 14 сентября. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. Находились ли в здании автомобили, в данный момент неизвестно. При этом несколько машин были припаркованы рядом с объектом.

13 сентября в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области загорелся фанерный комбинат. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, огонь распространился на площади 4000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 30 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. В результате специалистам удалось сначала локализовать пожар, а затем полностью его потушить. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Тамбове при пожаре в психиатрической больнице пострадали пять человек.

