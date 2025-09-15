В московском районе Щербинка произошел крупный пожар

В Москве в районе Рязанского шоссе произошел пожар, об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец и предоставил видео.

На кадрах видно сильное пламя и столб черного дыма.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в районе Щербинка горят складские помещения, огонь распространился на площади несколько сотен метров.

14 сентября в Бутово произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Пожарные из горящего помещения спасли трех человек.

10 сентября крупный пожар на складе произошел в поселке Некрасовский в Московской области. Площадь возгорания составляла 15 тыс. кв. метров.

До этого пожар возник в пятиэтажном жилом доме на юго-западе столицы. В МЧС рассказали, что загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. После этого из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов. Для них организовали пункт временного размещения.

