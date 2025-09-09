На юго-западе Москвы произошел пожар в жилой пятиэтажке

Пожарные ведут борьбу с огнем в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы

На юго-западе российской столицы произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Москвы».

Пламя охватило две квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно эвакуировали из двух подъездов 48 жильцов и приступили к тушению. На месте пожара работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы специальной техники. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка.

6 сентября стало известно, что пожар произошел в подъезде жилого дома в московском районе Чертаново.

За день до этого в Москве одновременно произошли два пожара. Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 квадратных метров.

31 августа в Балашихе произошел масштабный пожар на складе. Огонь распространился на площади 4 тыс. квадратных метров, черный дым был виден за несколько километров.

Ранее россиянин спалил дом соседа и устроил пожар в своем дворе, чтобы замести следы.