В Бутово вспыхнула квартира в жилой многоэтажке, есть пострадавшие

В Бутово из горящей квартиры спасли трех человек
true
true
true

В Бутово произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Видео опубликовал «360 ЧП».

Telegram-канал уточняет, что из горящего помещения пожарные спасли трех человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе в Париже тоже произошел пожар в жилой многоэтажке с рестораном Wafu Bar. Возгорание началось из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, которую использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов у него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на внутренние помещения.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

