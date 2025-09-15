Стало известно, что станет с россиянами через 50 лет курения вейпов

Через 50 лет после курения вейпов люди рискуют столкнуться с утратой репродуктивного здоровья. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

«Это не страшилка, а медицинский факт: никотин и химические смеси напрямую влияют на половую систему и развитие организма. Через полвека мы можем столкнуться с обществом, где создание семьи и рождение детей станут редкостью», — предупредил эксперт.

По его словам, для искоренения пагубной привычки важно не только запрещать вейпы, но и контролировать точки продаж. Помимо этого, важно проводить информационную кампанию о вреде курения и предоставлять альтернативы для борьбы со скукой. Это могут быть спорт, творчество, игровые и образовательные активности, уточнил Журавлев.

Сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова до этого заявила «Газете.Ru», что в России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения и дома. Ограничения с большой долей вероятности появятся в ближайшие годы.

