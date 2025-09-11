В России могут ввести полный запрет на курение электронных сигарет вне дома

В России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения и дома. Ограничения с большой долей вероятности появятся в ближайшие годы. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова

«Эта мера уже стартует с пилотного проекта в Нижегородской области. Цель нововведения — оградить население, особенно молодежь, от вредного влияния никотиносодержащих устройств и уменьшить их распространение, несмотря на продолжающиеся дискуссии о мерах регулирования и контроле рынка.

Лично я считаю, что запрет оправдан с точки зрения охраны здоровья, так как вейпы несут серьезные риски, включая никотиновую зависимость и вред легким. Вместе с этим, слишком радикальные ограничения могут способствовать развитию нелегального рынка и уменьшить эффективность борьбы с курением», — отметила Епифанова.

Сенатор добавила, что аналогичные запреты уже введены в ряде стран, таких как Вьетнам, Индия и Бразилия, где продажа и использование электронных сигарет полностью запрещены. Россия двигается в сторону усиления контроля, при этом оставаясь открытой к просветительской работе для формирования ответственного отношения граждан, заключила Епифанова.

Ранее большинство россиян выступили за полный запрет вейпов.