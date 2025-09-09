Академик РАН раскрыл главные секреты здорового сердца

Одним из главных правил для здоровья сердца является отказ от любых видов употребления табака, поскольку обычные и электронные сигареты, вейпы и так далее способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, инфарктов, инсультов и рака. Об этом kp.ru рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. акад. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов.

Помимо этого, важно не переедать, потому что ожирение может привести к гипертонии, атеросклерозу и сахарному диабету, который негативно влияет на сосуды и сердце. Врач также советует не злоупотреблять солью и добавить в распорядок дня больше активности. Особую пользу для системы кровообращения приносят циклические аэробные нагрузки, например, ходьба быстрым шагом.

«Помните, что ваше здоровье важно не только для вас. Мы все в семье нужны друг другу. Муж — жене, жена — мужу, родители — детям, дети — родителям. Понимание этого и опасности, которую несет нездоровый образ жизни, помогает найти в себе силы для выполнения правил, снижающих риски опасных заболеваний», — добавили в сообщении.

Испанский кардиолог Аурелио Рохас до этого предупредил о рисках для сердца при приеме ибупрофена. По словам врача, это популярное обезболивающее может оказывать одно из самых неблагоприятных воздействий на сердечно-сосудистую систему, особенно при длительном приеме, высоких дозах и индивидуальной чувствительности организма.

Ранее стало известно, что лекарство от артрита оказалось защитником сердца.