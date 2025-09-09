На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Академик РАН раскрыл главные секреты здорового сердца

Академик Бойцов: отказ от курения поможет сохранить здоровье сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Одним из главных правил для здоровья сердца является отказ от любых видов употребления табака, поскольку обычные и электронные сигареты, вейпы и так далее способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, инфарктов, инсультов и рака. Об этом kp.ru рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. акад. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов.

Помимо этого, важно не переедать, потому что ожирение может привести к гипертонии, атеросклерозу и сахарному диабету, который негативно влияет на сосуды и сердце. Врач также советует не злоупотреблять солью и добавить в распорядок дня больше активности. Особую пользу для системы кровообращения приносят циклические аэробные нагрузки, например, ходьба быстрым шагом.

«Помните, что ваше здоровье важно не только для вас. Мы все в семье нужны друг другу. Муж — жене, жена — мужу, родители — детям, дети — родителям. Понимание этого и опасности, которую несет нездоровый образ жизни, помогает найти в себе силы для выполнения правил, снижающих риски опасных заболеваний», — добавили в сообщении.

Испанский кардиолог Аурелио Рохас до этого предупредил о рисках для сердца при приеме ибупрофена. По словам врача, это популярное обезболивающее может оказывать одно из самых неблагоприятных воздействий на сердечно-сосудистую систему, особенно при длительном приеме, высоких дозах и индивидуальной чувствительности организма.

Ранее стало известно, что лекарство от артрита оказалось защитником сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами