В полиции напомнили об ответственности для лжеминеров

МВД: за заведомо ложный звонок о теракте в школе осудят на срок до пяти лет

Заведомо ложный вызов спецслужб из-за «теракта» в школе грозит нарушителю лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Публикация в чате, соцсети или мессенджере не является шуткой. Это уголовно наказуемое деяние. Квалифицируется по статье 207.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Мерой наказания по этой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.

Авторы канала также напомнили, что аналогичное наказание полагается за распространение ложной информации о якобы готовящемся вооруженном нападении на школы, которое еще называют «шутингом».

Недавно гражданам РФ сообщили, что мошенники под видом сотрудников Росреестра пытаются получить доступ к персональным данным и деньгам россиян.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно звонить россиянам от лица управляющих компаний, ТСЖ и газовых служб.

Ранее телефонный мошенник сделал своей жертве свыше 17,6 тысячи звонков.