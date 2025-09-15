Россиян предупредили о ложных звонках от имени Росреестра

Мошенники под видом сотрудников Росреестра пытаются получить доступ к персональным данным и деньгам россиян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мошенники могут звонить своим потенциальным жертвам, а также писать на электронную почту и мессенджеры от лица сотрудников Росреестра. Они сообщают гражданам, что с их объектами недвижимости якобы проводятся операции, например, арест или продаж. Целью преступников является вызвать панику у человека и заставить его предоставить конфиденциальную информацию или перевести деньги для отмены несуществующих операций с недвижимостью.

В Росреестре напомнили, что не связываются с россиянами посредством СМС-сообщений, мессенджеров или электронной почты, а также не предлагают перейти по ссылкам или перезвонить по какому-то номеру телефона. Чтобы защититься от мошенников, следует проверять домен отправителя — у Росреестра это @rosreestr.ru. Кроме того, нельзя открывать подозрительные вложения, удаляя их немедленно.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно звонить россиянам от лица управляющих компаний, ТСЖ и газовых служб. Он предупредил, что аферисты используют максимально правдоподобные поводы, а затем якобы составляют заявку, и на телефон жильца приходит СМС с кодом подтверждения. Немкин предупредил, что этот код нельзя называть, так как он позволяет преступнику авторизоваться в онлайн-банке или подключиться к устройству жертвы.

