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Мошенники начали массово атаковать россиян от лица УК и газовых служб

Депутат Немкин: мошенники массово атакуют россиян от лица УК и газовых служб
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно звонить россиянам от лица управляющих компаний, ТСЖ и газовых служб. Они используют максимально правдоподобные поводы – например, предупреждают о плановой проверке газового оборудования или счетчиков, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Среди других причин для звонков преступники называют срочные ремонтные и профилактические работы, при этом они стараются вести спокойный разговор, чтобы вызвать доверие граждан, отметил депутат. После этого злоумышленники согласовывают время визита мастера, параллельно узнавая адрес и ФИО собеседника. Затем они сообщают, что сейчас оформят заявку, а на телефон жильца придет код подтверждения, который он должен назвать. На самом деле в сообщении приходит код, который позволяет преступнику авторизоваться в онлайн-банке или подключиться к устройству жертвы.

«Доверчивый гражданин сообщает цифры, и в ту же минуту мошенники получают доступ к его счету или подписывают от его имени электронный платеж. Основная цель — втянуть человека в диалог и создать у него ощущение рутины», — пояснил Немкин.

Он призвал россиян всегда помнить основное правило – никому не сообщать коды из СМС ни под каким предлогом. Никогда официальные службы, банки, «Госуслуги», компании и органы не будут запрашивать коды, подчеркнул парламентарий. Он посоветовал выработать привычку: при малейших подозрениях немедленно вешать трубку и перезванивать в организацию по официальному номеру с сайта.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что мошенники успели связаться с каждым жителем России, имеющим телефон, некоторым гражданам они звонили даже десятки раз. По его словам, россияне в такой ситуации становятся более подозрительными. Если раньше граждане соглашались на решение каких-то бытовых вопросов – например, пройти социологический опрос, то сегодня все знают, что это один из инструментов преступников. Использовать такой разговор они могут как для выманивания данных, так и для записи голоса.

Ранее эксперты назвали способы распознавания мошенников.

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