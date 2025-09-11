Телефонный мошенник сделал своей жертве свыше 17,6 тысячи звонков

«Билайн»: мошенник пытался дозвониться до своей жертвы более 17,6 тысячи раз

Телефонный мошенник пытался дозвониться до своей потенциальной жертвы свыше 17,6 тыс. раз. Об этом РИА Новости рассказали в компании мобильной связи «Билайн».

30 июня 2025 года абоненту «Билайна» из Дагестана в течение восьми часов мошенник позвонил 17 635 раз. Таким образом, ему поступало в среднем 36 звонков в минуту. При этом абонент даже не узнал о существовавшей ему угрозе.

В компании отметили, что с января по август текущего года антифрод-система «Билайна» заблокировала свыше 2,2 млрд спам-звонков и около 560 млн мошеннических вызовов.

Самой распространенной мишенью телефонных мошенников по-прежнему остаются пожилые люди. Так, больше трети всех заблокированных мошеннических звонков — 202 млн — пришлось на абонентов старше 65 лет.

5 сентября стало известно, что пенсионер из Пензы отдал аферистам все сбережения — 32 млн рублей и 800 золотых монет.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ботом «Госуслуг».