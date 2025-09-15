В Грузии задержали «афериста из Tinder», о котором сняли фильм

Израильский мошенник Саймон Леваев, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder», задержан в аэропорту Батуми. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2» со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.

По данным канала, задержанный Леваев находился в международном розыске.

В 2022 году американский стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder». В нем приводятся рассказы женщин, которые стали жертвами Леваева. Мужчина выдавал себя за состоятельного человека и, войдя в доверие, начинал угрожать женщинам. В 2019 году он был задержан в Греции с фальшивым паспортом и экстрадирован в Израиль.

До этого брачному аферисту Надиру Абулову заочно вынесли приговор по десяти эпизодам мошенничества. Следствие установило, что Абулов выстроил мошенническую схему, с помощью которой похищал крупные суммы у женщин.

Он знакомился с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, представляясь обеспеченным холостяком, стремящимся к созданию семьи. В процессе общения мужчина убеждал женщин предоставить ему деньги — якобы для нужд бизнеса, совместного будущего и других целей.

Ранее другой брачный аферист выманил у двух москвичек более 11 млн рублей и получил срок.