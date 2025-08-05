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В России заочно осудили брачного афериста, который обманул 10 женщин

Прокуратура: брачного афериста Абулова заочно приговорили к 11 годам колонии
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Прокуратура Москвы

Брачному аферисту Надиру Абулову заочно вынесли приговор по десяти эпизодам мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что Абулов выстроил мошенническую схему, с помощью которой похищал крупные суммы у женщин. Он знакомился с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, представляясь обеспеченным холостяком, стремящимся к созданию семьи. В процессе общения мужчина убеждал женщин предоставить ему деньги — якобы для нужд бизнеса, совместного будущего, покупки техники или решения временных финансовых трудностей.

В реализации схемы участвовала его дочь Диана Дабсон. Она помогала отцу поддерживать иллюзию серьезных намерений, убеждала женщин в его честности, сопровождала их при оформлении кредитов и использовала свои терминалы как ИП, создавая видимость деловой активности.

Обманутые женщины передавали Абулову собственные сбережения, оформляли займы и кредитные карты, покупали технику и даже продавали недвижимость и автомобили. Всего пострадали 10 женщин, общий ущерб превысил 50 млн рублей.

Диана Дабсон уже получила реальный срок. Абулова объявили в розыск, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана заочно.

Ранее другой брачный аферист выманил у двух москвичек более 11 млн рублей и получил срок.

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