На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брачный аферист выманил у двух москвичек более 11 млн рублей и получил срок

Брачный аферист, обманувший двух москвичек на 11,7 млн рублей, получил срок
close
Shutterstock

В Подмосковье вынесли приговор 38-летнему жителю Саратовской области, мужчину признали виновным в мошенничестве на миллионы рублей. Его жертвами стали две жительницы столицы, которые попали под влияние преступника, прикинувшегося их ухажером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил преступления с августа 2020 года по март 2022 года. Он знакомился с женщинами и вступал с ними в романтические отношения. Он входил к ним в доверие, а затем под предлогом финансовых трудностей — он рассказывал о проблемах с бывшей супругой и ребенком — убеждал их на время передать ему необходимую сумму. По этой схеме он обманул двух разных женщин, выманив у них в общей сложности более 11,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина вернул потерпевшим украденное.

Суд признал брачного афериста виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Обещавший безбедную жизнь 58-летней калининградке альфонс сбежал с ее 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами