Брачный аферист выманил у двух москвичек более 11 млн рублей и получил срок

В Подмосковье вынесли приговор 38-летнему жителю Саратовской области, мужчину признали виновным в мошенничестве на миллионы рублей. Его жертвами стали две жительницы столицы, которые попали под влияние преступника, прикинувшегося их ухажером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил преступления с августа 2020 года по март 2022 года. Он знакомился с женщинами и вступал с ними в романтические отношения. Он входил к ним в доверие, а затем под предлогом финансовых трудностей — он рассказывал о проблемах с бывшей супругой и ребенком — убеждал их на время передать ему необходимую сумму. По этой схеме он обманул двух разных женщин, выманив у них в общей сложности более 11,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина вернул потерпевшим украденное.

Суд признал брачного афериста виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Обещавший безбедную жизнь 58-летней калининградке альфонс сбежал с ее 3 млн рублей.