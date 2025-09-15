Названы предварительные результаты губернаторских выборов 2025 года

ЦИК: Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

Действующие главы Татарстана и Ленинградской области, а также врио губернаторов Курской и Оренбургской областей показывают наиболее высокие результаты на губернаторских выборах 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Подсчет голосов еще продолжается, однако в указанных регионах уже обработано большинство бюллетеней.

По данным ЦИК, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов после обработки 99,2% бюллетеней набирает 88,12% голосов избирателей. Высокий результат также демонстрируют врио губернатора Курской области Александр Хинштейн — 86,92%, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — 84,21% и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев — 83,85%.

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получает 83,37% голосов после обработки 98,4% бюллетеней. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк также набирает более 83%.

Наименьший результат на данный момент у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — 60,79%. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 61,3%, врио главы Новгородской области Александр Дронов — 62,19%, а губернатор Камчатского края Владимир Солодов — 62,97%.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь получает 81,18% голосов после обработки 97,03% протоколов, а действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев — 81,72% при 100% обработанных протоколов.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») получает 70,04% голосов после обработки 100% протоколов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша набирает 72,34% (обработано 97,19%), врио главы Тамбовской области Евгений Первышов — 74,3% (97,08%).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побеждает с результатом 70,94% при 100% обработанных протоколов, губернатор Брянской области Александр Богомаз — 78,78% (100%).

Глава Чувашской Республики Олег Николаев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») лидирует с результатом 67,42% при обработке 97,21% протоколов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников («Единая Россия») набирает 67,55% (90,13%), а губернатор Архангельской области Александр Цыбульский — 67,32% при 100% обработанных протоколов.

В Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 регионе Российской Федерации. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 регионов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

Ранее глава ЦИК назвала победителей на выборах в Единый день голосования.