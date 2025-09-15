На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЦИК назвала победителей на выборах в Единый день голосования

Памфилова: на выборах в 20 регионах победили все действующие губернаторы
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

На прошедших выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.​​​​​​

Так, в Коми победил Ростислав Гольдштейн, в ЧувашииОлег Николаев, в ТатарстанеРустам Минниханов, в Камчатском крае — Владимир Солодов, в Краснодарском крае — Вениамин Кондратьев, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, в Архангельской области — Александр Цыбульский, в Брянской области — Александр Богомаз, в Калужской области — Владислав Шапша, в Костромской области — Сергей Ситников, в Курской области — Александр Хинштейн, в Ленинградской области — Александр Дрозденко, в Новгородской области — Александр Дронов, в Ростовской области — Юрий Слюсарь, в Тамбовской области — Евгений Первышов, в СевастополеМихаил Развожаев, в Оренбургской области — Евгений Солнцев, в Свердловской области — Денис Паслер, в Иркутской области — Игорь Кобзев, губернатором Еврейской автономной области стала Мария Костюк.

Также депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) выбрали губернатором Ирину Гехт.

Памфилова добавила, что в выборах приняли участие около 26 млн избирателей, то есть явка составила около 47%. Это на 8% выше по сравнению с 2022 годом. Глава ЦИК отметила, что это довольно высокая явка.

В Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 регионе Российской Федерации. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 регионов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

Ранее в «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами