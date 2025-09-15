Глава ЦИК назвала победителей на выборах в Единый день голосования

Памфилова: на выборах в 20 регионах победили все действующие губернаторы

На прошедших выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.​​​​​​

Так, в Коми победил Ростислав Гольдштейн, в Чувашии — Олег Николаев, в Татарстане — Рустам Минниханов, в Камчатском крае — Владимир Солодов, в Краснодарском крае — Вениамин Кондратьев, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, в Архангельской области — Александр Цыбульский, в Брянской области — Александр Богомаз, в Калужской области — Владислав Шапша, в Костромской области — Сергей Ситников, в Курской области — Александр Хинштейн, в Ленинградской области — Александр Дрозденко, в Новгородской области — Александр Дронов, в Ростовской области — Юрий Слюсарь, в Тамбовской области — Евгений Первышов, в Севастополе — Михаил Развожаев, в Оренбургской области — Евгений Солнцев, в Свердловской области — Денис Паслер, в Иркутской области — Игорь Кобзев, губернатором Еврейской автономной области стала Мария Костюк.

Также депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) выбрали губернатором Ирину Гехт.

Памфилова добавила, что в выборах приняли участие около 26 млн избирателей, то есть явка составила около 47%. Это на 8% выше по сравнению с 2022 годом. Глава ЦИК отметила, что это довольно высокая явка.

В Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 регионе Российской Федерации. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 регионов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

Ранее в «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов.