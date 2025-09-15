Турэксперт предупредил о росте цен на поездки в Китай

Турэксперт Мурадян: цены на поездки в Китай выросли на 15–20%

Цены на поездки в Китай на фоне отмены виз и роста спроса на туры среди россиян на ближайшие две недели выросли по сравнению с визовым периодом на 15–20%. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, стоимость туров начинается от 120 тыс. рублей за неделю на одного человека. Он уточнил, что после ноябрьских праздников цены должны стабилизироваться.

Эксперт отметил, что к концу 2025 года число российских туристов, посетивших Китай, может вырасти в два раза.

«Туристический поток именно на материковый Китай, который фиксирует Ассоциация туроператоров России, по прошлому году составил порядка 700 тыс. человек. Поэтому мы рассчитываем, что именно классических туристов будет 1–1,2 млн к концу года. Это будет практически двукратное увеличение числа туристов», — сказал Мурадян.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин до этого рассказал «Газете.Ru», что проживание в Китае месяц базово стоит около 50 тыс. рублей.

